KM Biologics gibt klinische Studienergebnisse der Phase I eines abgeschwächten tetravalenten Lebend-Dengue-Impfstoffs (KD-382) bekannt

Das Dengue-Virus ist ein von Mücken übertragenes Virus der Familie der Flaviviridae und verursacht beim Menschen Dengue-Fieber, hämorrhagisches Dengue-Fieber und Dengue-Schock-Syndrom. Vier Serotypen, von Typ 1 bis Typ 4, sind an menschlichen Epidemien beteiligt. Dengue-Fieber ist in mehr als 120 Ländern in tropischen und subtropischen Regionen endemisch. Ungefähr 50 % der Weltbevölkerung oder 3,9 Milliarden Menschen sind einem Infektionsrisiko ausgesetzt, und jedes Jahr infizieren sich ungefähr 100 Millionen Menschen. Es wurde geschätzt, dass im Jahr 2010 390 Millionen Menschen infiziert waren und 96 Millionen Menschen Krankenhausaufenthalte und andere Behandlungen benötigten. Darüber hinaus müssen jedes Jahr 500.000 Menschen wegen schwerer Krankheit wegen Dengue-Fieber oder hämorrhagischem Dengue-Fieber ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die jährliche Sterblichkeitsrate wird auf 2,5 % (12.500 Personen) geschätzt (WHO-Bericht).