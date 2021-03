Xactly steigert sein EMEA-Wachstum durch Zusammenarbeit mit Oracle Cloud (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Xactly Revenue Intelligence Plattform migriert zur

Oracle Cloud Infrastruktur in Deutschland und treibt damit ihre prognostizierte

globale Dynamik weiter an



Xactly (http://xactlycorp.com) , der weltweit führende Anbieter von

Revenue-Intelligence-Lösungen, hat heute die Migration der Xactly Software von

seiner privaten Cloud auf die Cloud Infrastruktur von Oracle (OCI) angekündigt.

Die erste OCI-Cloud-Region, in die Xactly migrieren wird, befindet sich in

Frankfurt am Main, Deutschland. Dieser Wechsel folgt auf die vor kurzem

durchgeführte Übernahme von TopOPPS

(https://www.presseportal.de/pm/154063/4860464) durch Xactly und die

Markteinführung seiner revolutionären Revenue Performance Cloud. Mit dieser

strategischen Übernahme liefert Xactly eine einzigartige End-to-End-Plattform

für Revenue Operations, die Revenue Intelligence, Optimierung und Performance

verbessert.







und plant eine Verdoppelung des Teams bis Ende 2021. Mit Oracle wird Xactly in

neue Märkte und zu bestehenden globalen Kunden vordringen und seine globale

Präsenz ausbauen - ein Beweis für die schnell wachsende Reichweite des

Unternehmens in EMEA.



"Unser Team ist stolz darauf, mit einem führenden Unternehmen der Cloud-Branche

zusammenzuarbeiten, das ebenso wie wir an den Wert der Optimierung der Revenue

Performance und der Beschleunigung der digitalen Transformation als kritischen

Geschäftsprozess glaubt. Die Cloud-Infrastruktur der nächsten Generation von

Oracle ermöglicht es uns, größer, breiter und mutiger zu skalieren. Mit einem

Partner der Enterprise-Klasse bieten wir unseren globalen Kunden mehr Leistung

und Zuverlässigkeit", sagt Jamie Anderson, Chief Sales Officer von Xactly. "Wir

freuen uns darauf, die zukünftigen Innovationen von OCI dynamisch zu übernehmen,

um die Effizienz weiter zu steigern und unseren Kunden auf der ganzen Welt

unübertroffene Kosten- und Leistungsvorteile zu bieten."



Damit erweitert Xactly seine kürzlich geschlossene Partnerschaft mit Oracle,

welcher nun der primäre Cloud-Anbieter für Xactlys Software ist. Die daraus

resultierenden Vorteile für Xactly-Kunden umfassen:



- Gesteigerte Leistung bei der Skalierung: Robuste, zuverlässige Plattform, die

es Unternehmen ermöglicht, die Einführung und Nutzung zu erweitern.

Signifikante Leistungssteigerung gegenüber On-Premise-Systemen.

- Verbesserte Sicherheit: Vereinfachte Überwachung, Audits und

Zugriffskontrollen optimieren die betriebliche Effizienz mit branchenführenden

Service Level Agreements (SLA) für Verfügbarkeit, Verwaltbarkeit und Leistung. Seite 2 ► Seite 1 von 3



