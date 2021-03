Assemblée Générale Mixte ARGAN du 25 mars 2021

L’assemblée générale mixte des actionnaires d’ARGAN s’est tenue à huis clos ce jeudi 25 mars 2021 au siège de la Société à Neuilly-sur-Seine.

A cette date, le nombre total d’actions existantes s’élevait à 22.309.227 pour un nombre total de droits de vote de 22.306.239. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires régulièrement représentés, ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient ensemble 16.699.041 actions et autant de droits de vote, soit 74,86% du total.

L’assemblée générale mixte des actionnaires a approuvé l’ensemble des résolutions proposées, comprenant notamment :

La résolution n° 4 prévoyant la distribution d’un dividende de 2,10 €/action,



La résolution n°5 proposant l’option pour le paiement du dividende en action (sur la totalité du dividende) avec un prix de souscription de 77,31 €,



Les résolutions n°9 et n°13 concernant respectivement la rémunération de M. Ronan Le Lan, Président du Directoire , et la rémunération de M. Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance, toutes les deux approuvées à 100%, (étant précisé que la rémunération de M. Jean-Claude Le Lan est égale au salaire médian des collaborateurs de la Société),



, et la (étant précisé que la rémunération de M. Jean-Claude Le Lan est égale au salaire médian des collaborateurs de la Société), La résolution n°17 concernant la nomination de M. Hubert Rodarie en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance.

M. Rodarie, âgé de 65 ans, diplômé de Centrale de Paris et Sciences Po Paris est président de l’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i), il a dirigé des sociétés de gestion et immobilières dont la Société de la Tour Eiffel et a été directeur général délégué du groupe d’assurances SMABTP. Il a écrit de nombreux articles et deux livres, dont « Effacer les dettes publiques » et est chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur.

Le détachement du droit au dividende se fera le 1er avril 2021, sa mise en paiement le 29 avril 2021.

L’option pour le paiement en actions devra s’exercer à compter du 7 avril jusqu’au 23 avril 2021 inclus. Passé ce délai, les actionnaires qui n’auront pas opté pour le paiement du dividende en action recevront leur dividende en numéraire.

Concernant les actionnaires personnes physiques résidents de France, ce dividende de 2,10 € :

Ø Est prélevé sur les bénéfices exonérés de la SIIC et n’est pas éligible à l’abattement de 40% visé à l'article 158-3-2° du Code général des impôts à hauteur de 0,40 €,

Il est toutefois rappelé que, pour ces mêmes actionnaires et sauf situations particulières, ce dividende sera intégralement soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux global de 30% et ne sera assujetti au barème de l’impôt sur le revenu, avec application de l’abattement de 40% précité, qu’en cas d’option en ce sens de certains actionnaires formulée au moment de la souscription de leur déclaration annuelle de revenus.

Ø Est constitutif d’un remboursement d’apport à hauteur de 1,70 €.

L’intégralité du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 mars 2021 ainsi que la retransmission en différé de l’assemblée sont disponibles sur le site web de la société.

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2020, son patrimoine représente 3 millions de m², se décomposant en 87 entrepôts

implantés en France exclusivement, valorisé 3 Mds€ et générant 152 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des

indices CAC All-Shares et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.







Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr









Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

Philippe Ronceau – Relations Investisseurs

Tél : 06 64 12 53 61

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Attachment