Heute war es wieder spannend. Der DAX testete die untere Trendlinie und hat sie bestätigt.

Heute war es wieder spannend. Der DAX testete die untere Trendlinie und hat sie bestätigt. Somit hat die untere Trendlinie wie gesagt, an Aussagekraft gewonnen. Bei einem Unterschreiten, ist der Ausbruch dann um so stärker. Oben ist die Trendlinie noch nicht bestätigt, wenn alle weiter short sind, wird das dann auch nicht nötig sein. Was ich meine ist, er kann wenn er sie testet, gleich überspringen. Was auch immer geschieht, heute war der Test der 14400 wichtig. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.