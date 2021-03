---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Schlagworte: Kapitalerhöhung



INDUS Holding AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts



Bergisch Gladbach, 25. März 2021 - Der Vorstand der INDUS Holding AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2019 beschlossen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Vorstand beabsichtigt eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von derzeit 63.571.323,62 Euro um bis zu 6.357.130,02 Euro (entsprechend knapp 10% des Grundkapitals) auf bis zu 69.928.453,64 Euro durch die Ausgabe von bis zu 2.445.050 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien. Die neuen Aktien werden prospektfrei institutionellen Investoren angeboten und sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 31. März 2021 in die bestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse Düsseldorf einbezogen.



Die Anzahl der neuen Aktien und der Platzierungspreis werden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt, welches unmittelbar nach dieser Mitteilung beginnt. Der Platzierungspreis wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.



Diese Barkapitalerhöhung ermöglicht INDUS weiteren Handlungsspielraum für zukünftige Akquisitionen in definierten Zukunftsbranchen bei gleichzeitiger Beibehaltung stabiler Bilanzrelationen und der Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsbasis.