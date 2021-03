Hamburg (ots) - Die deutschen Verbraucher vertrauen EDEKA - das ist das Ergebnis

der repräsentativen Studie "Trusted Brands 2021" des Magazins Reader's Digest.

Dieses prämiert EDEKA zum vierten Mal in Folge als vertrauenswürdigste Marke in

der Kategorie Handelsunternehmen. Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass

ein hohes Qualitätsniveau, eine besondere Nähe zum Kunden und eine ausgeprägte

Serviceorientierung eine langfristige Vertrauensbasis zwischen Verbraucher und

Unternehmen schaffen. Zudem ist den deutschen Konsumenten auch das Thema

Umweltschutz wichtig.



Dass die Verbraucher EDEKA auch während der Corona-Pandemie ihr Vertrauen

zusprechen, ist für Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA-Zentrale, eine

besondere Bestätigung: "Gerade in diesen unsicheren Zeiten zählen Persönlichkeit

und Service. Das zeichnet unsere Kaufleute und ihre Teams in den Märkten aus,

und die Kundinnen und Kunden belohnen das mit ihrem Vertrauen."







vertrauenswürdigsten ist, hat Reader's Digest mehr als 4.000 Haushalte befragt.

Dabei sollten die Teilnehmer spontan die Marken nennen, denen sie vertrauen und

die sie Freunden oder Familie weiterempfehlen würden. Eine solche Form der

Befragung gilt als besonders authentisch, da die Verbraucher nur die Marken

nennen, die sie auch tatsächlich mit Vertrauen assoziieren. Für die Studie

"Trusted Brands 2021" wurden von den Verbrauchern 3.504 verschiedene Marken in

21 Produktkategorien genannt. Damit ist die Befragung ein wichtiges Indiz, um

das Vertrauensverhältnis zwischen Konsumenten und Marke zu messen.



EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative



Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds

basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen

rund 3.700 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf

Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und

Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,

die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von

Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der

EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das

nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben

Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung

verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount

setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.

Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, online-basierte Lieferdienste und

das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite

Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2019 mit rund

11.200 Märkten und 381.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von

55,7 Mrd. Euro. Mit rund 18.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden

Ausbilder in Deutschland.



Um zu ermitteln, welches Handelsunternehmen aus Sicht der Konsumenten am