Heilbronn/Wiesbaden (ots) -- Software organisiert Erfassung und Terminierung beim Hausarzt und verkürzt dieVerweildauer beim Impfarzt- Erhöhung der täglichen Impfkapazität von 170.000 auf 1 Mio. möglich- Impfstoff-Bestellplattform und Schnittstelle für digitalen Impfpass- ImpfPlaner 4.0 ab sofort für Kommunen, Länder und Bund einsetzbar- K&P Computer, Blue Consult und Experis Partner von NavaTec für das ProjektFür das möglichst schnelle Überwinden der Corona-Pandemie ist das Impfen breiterTeile der Bevölkerung der limitierende Faktor. Daran wird - auch aufgrund dergeringen Kapazität - selbst die jüngst beschlossene Zulassung der Hausärzte alsimpfende Organe wenig ändern. Vor allem, weil die Patientenaufklärung,Terminierung und Abwicklung den Flaschenhals darstellen. Mit dem ImpfPlaner 4.0- einer innovativen Software-Plattform - will das Heilbronner Tech-UnternehmenNavaTec diesen komplexen Prozess vereinfachen, beschleunigen und damit dieImpfkapazität von derzeit 170.000 auf über 1 Million am Tag erhöhen. Der Ansatz:Unabhängig von der Zulassung als Impfpraxis können sämtliche Hausärzte in denOrganisationsprozess und die Abwicklung der Impfungen integriert werden, indemsie die komplexe Vorbesprechung übernehmen, über den Impfplaner 4.0 daten- undpatientenbasiert Impftermine vergeben und so am Ende die Verweildauer bei derImpfung selbst auf ein Minimum reduzieren. Dr. med. Achim Wallau, Mitbegründerder Impfplattform: "Großflächige Aktionen wie die aktuelle Impfkampagneerfordern vor allem Prozess-Know-how und skalierbare, stabile Systeme - geradein Krisensituationen, wie wir sie momentan haben. Mit dem ImpfPlaner 4.0 möchtenwir unseren Teil dazu beitragen, Herdenimmunität herzustellen, und deröffentlichen Hand ein funktionierendes Werkzeug an die Hand geben, dieses Zielzuverlässig und beschleunigt zu erreichen."Hier geht's zum Video. (https://www.youtube.com/watch?v=D7T--yoK0YM)Seit Ende Dezember 2020 arbeitet ein interdisziplinäres Entwicklungsteam desSoftwareunternehmens aus Heilbronn an der Marktreife der Plattform ImpfPlaner4.0 und vereinte dafür die Erkenntnisse und Bedürfnisse vonImpfkoordinationsstellen, beteiligten Callcentern, Kommunen und Ärzten. Außerdemkooperiert NavaTec für das Projekt mit den renommierten Partnerunternehmen K&PComputer, Blue Consult und Experis. Eingesetzt werden könnte das Tool, für dasauch die künstliche Intelligenz genutzt wird, ab sofort - sowohl von einzelnenKommunen als auch flächendeckend von Ländern und Bund.Zeitersparnis durch Optimierung, Bündelung und SicherungGrößte Herausforderung beim gesamten Impfprozess ist neben der Verfügbarkeit der