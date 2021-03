Panasonic erweitert sein OLED-TV-Sortiment um zwei neue Serien (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Hamburg (ots) - JZW1004 und JZW984 mit überwältigender Bildqualität, künstlicherIntelligenz, neuem Penta-Tuner und einfachster Bedienung - jetzt in dreiBildgrößenNachdem Panasonic im Januar 2021 anlässlich der CES sein neuesOLED-TV-Flaggschiff, den JZW2004 vorgestellt hat, folgen heute mit den JZW1004und JZW984 zwei weitere Serien der nächsten OLED-Generation, die erstmals indrei Bildgrößen erhältlich sind (65, 55 und 48 Zoll). Mit ihrer perfektenBildabstimmung, die in enger Zusammenarbeit mit führenden Koloristen Hollywoodserfolgte, sowie der überragenden Farbtreue und höchstem Kontrastumfangunterstreichen die neuen OLED-TVs erneut die technologische Kraft von Panasonicund sind erste Wahl, um Film und Fernsehen in allerbester Qualität zu erleben.Der HCX Pro AI Processor sorgt mit künstlicher Intelligenz für eineüberwältigende Bildwiedergabe bei jedem Inhalt und in jeder Umgebungssituation.Darüber hinaus lässt der Game Mode Extreme mit herausragend kurzer Latenzzeitund HDMI 2.1-Unterstützung die Herzen aller Gaming-Fans höher schlagen. Der in2021 erstmals eingesetzte Penta-Tuner sorgt mit seinem zusätzlichen Empfangswegfür noch mehr Flexibilität beim Fernsehempfang. Mit dem My Home Screen 6.0zusammen mit einer neu gestalteten intuitiven Fernbedienung sowieSprachsteuerung konnte Panasonic die Bedienung nochmals verbessern.Die neuen JZW1004 und JZW984-Serien vervollständigen PanasonicsOLED-TV-Sortiment für 2021. Wie beim bereits im Januar auf der CES vorgestelltenJZW2004 erfolgte die Optimierung der Bildqualität in enger Zusammenarbeit mitStefan Sonnenfeld, einem der führenden Koloristen Hollywoods, Gründer und CEOvon Company 3. Stefan Sonnenfeld hat u.a. als Kolorist für viele bekannte Filmewie A Star is born, Wonder Woman, Man of Steel, Die Schöne und das Biest,Jurassic World und Star Wars: Das Erwachen der Macht gearbeitet. Das Ergebnisist eine erstklassige Farbtreue und -genauigkeit sowie ein riesigerKontrastumfang mit hoher Spitzenhelligkeit. Das UHD Master HDR OLED-Panel desJZW1004 (JZW984: UHD HDR OLED-Panel) setzt selbst feinste Details undAbstufungen auch in dunkelsten Bereichen genauso perfekt in Szene wie dasgleißende Licht eines Sonnenuntergangs. Wird der von der UHD-Allianz entwickelteFilmmaker-Mode aktiviert, werden die Bildfrequenz, das Seitenverhältnis sowieFarbe und Kontrast des Originals übernommen. Schärfeoptimierungen undRauschunterdrückungen werden abgeschaltet - alles mit dem Ziel, Filme und Serienauch zu Hause so zu zeigen, wie es sich die Regisseure und Produzenten schonbeim Filmdreh gedacht haben.HCX Pro AI Processor - Mit künstlicher Intelligenz immer die perfekte