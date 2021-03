Bentley Acceleration Initiatives geht mitOpenTower iQ an den Start, einer digitalen Kooperation mit Visual Intelligence und Aeroprotechnik für 5G-Masten

Bentley Acceleration Initiatives kündigte heute die Verfügbarkeit von OpenTower iQ an, einer Lösung für digitale Zwillinge „auf Basis von iTwin“ für Telekommunikationsmasten, die 3D-Visualisierungen, Entscheidungsfindung mit Echtzeit-Unterstützung und von Grund auf prädiktive Planungen ermöglicht. OpenTower iQ ist das Ergebnis eines digitalen Kooperationsprojekts zwischen Bentley und Visual Intelligence, einem in Houston, Texas, ansässigen Sensortechnologieunternehmen, und Aeroprotechnik, einem Unternehmen für Luftkontrolltechnik mit Sitz in Viseu, Portugal.

Führen Sie eine automatisierte Bestandsaufnahme durch, einschließlich automatischer KI zur Identifizierung und Klassifizierung von Geräten. (Photo: Business Wire)

Bentley Acceleration Initiatives ist der strategische Investmentfond und Entwicklungsinitiative von Bentley Systems (Nasdaq: BSY). Sein Ziel ist es, Ökosystempartner in einer digitalen Kooperation zusammenzubringen, um die Markteinführung kreativer Cloud-Lösungen auf Basis der Bentley iTwin-Plattform zu beschleunigen. OpenTower iQ, „powered by iTwin“ ist ein Paradebeispiel einer Kooperation, in der innovative digitale Technologien von Unternehmen kombiniert werden, um einen Marktbedarf in kürzester Zeit abzudecken.

Da die Nachfrage nach Daten weiter steigt, suchen Funkmastbetreiber und Ingenieurbüros nach umfassenden, technischen Lösungen, um die Telekommunikationsinfrastruktur für die 5G-Einführung zusammenzulegen, zu ändern und zu warten. Mit OpenTower iQ können bestehende Masten ganz einfach geändert und genaue Modelle gewartet werden, indem es die repetitive Arbeit der Erstellung von Bestandsmodellen automatisiert und wichtige Komponenten mit künstlicher Intelligenz erkennt.

Funkmastbetreiber können OpenTower iQ nutzen, um den Zustand ihrer Masten zu überwachen und über ein einfach zu verstehendes Portal Zugang zu gemeinsamen, gesicherten Daten zu erhalten. Die Datenanalysefunktionen umfassen Kosten-Nutzen-Analysen für bessere betriebliche Effizienz und Umsatzsicherung. Durch präzisere Mastinspektionen und intelligentes Bestandsmanagement werden Zeit und Kosten gespart und die Sicherheit verbessert. OpenTower iQ ist für die großen Anlagenportfolios der Betreiber ausgelegt und kann problemlos Zehntausende von Masten verarbeiten und analysieren.