Foto: finanzbusiness Bankenverband will Ansprüche der HRE Holding nach Greensill-Pleite nun "vertieft prüfen" Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 34 | 0 | 0 25.03.2021, 18:17 | Die Prüfung könne aber einige Zeit in Anspruch nehmen, so das staatseigene Unternehmen. Es geht um 75 Mio. Euro, die bei der in Insolvenz befindlichen Bank angelegt wurden.

