Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Hi-Res-Klangqualität, vielseitige Programmauswahl,Netzwerkplayer und TV-AnschlussMusikliebhaber dürfen sich freuen: Panasonic präsentiert mit dem neuen SC-PMX802ein kompaktes Premium HiFi-System, das an Vielseitigkeit kaum zu übertreffenist. Neben klassischen Quellen wie UKW, DAB+ und CD-Player begeistert daselegante Micro-System mit einem voll ausgestatteten Netzwerkplayer.Internet-Radio Bluetooth und Streaming-Dienste sind genauso an Bord wie Apple Air Play 2 und Google Chromecast, sodass mit weiteren kompatiblen Geräten sogarein Multiroom-System realisiert werden kann. Dank ausgezeichneterAnschlussvielfalt kann darüber hinaus der TV-Ton über das SC-PMX802 gespieltwerden. Die innovative Hi-Res Verstärkerschaltung Jeno Engine, kräftige 120 Watt(RMS) sowie die erstklassig verarbeiteten 3-Wege-Lautsprecher garantierenfantastischen Sound.Panasonic verwendet in seinem neuesten Premium-HiFi-System nur ausgewählteBauteile bester Qualität sowie hochwertige Materialien, um eine außergewöhnlicheKlangkulisse zu gewährleisten. Musikfreunde hören aus einem kompakten Systemihre Musik genauso, wie es die Künstler beabsichtigt haben. So wurde dasüberragend verarbeitete 3-Wege-Lautsprechersystem der SC-PMX802 von denPanasonic-Ingenieuren speziell auf die Wiedergabe von hochauflösender Musikoptimiert. Die Kalottenhochtöner erreichen Frequenzen bis hoch zu 50kHz, wassich in einem nuancierten, detailreichen und fein aufgelösten Klangbild mitausgezeichneter Räumlichkeit widerspiegelt. Das hochwertige Holzgehäuse derLautsprecher ist an der Frontseite mit elegantem schwarzen Finish versehen - siesehen so gut aus, wie sie klingen. Dazu garantieren hochwertigeLautsprecherterminals die allerbeste Signalübertragung.Technics Jeno-Engine - Innovation für erstklassigen KlangDurch die Integration der aus High End-Sytemen des Audio-Spezialisten Technicsbekannten Verstärkertechnologie Jeno-Engine hat es Panasonic geschafft, dieKlangqualität der kompakten SC-PMX802 auf ein neues Niveau zu heben. Diesebewährte Technologie ermöglicht es Digitalverstärkern, feinste Nuancen undEmotionen der Musik ohne jegliche Verzerrungen wiederzugeben. Damit setzt sichdas SC-PMX802 an die Spitze der Panasonic Audio-Systeme.Darüber hinaus verfügt das SC-PMX802 über weitere fortschrittliche undhochentwickelte Audio-Schaltkreise, um die Musik noch detailreicherdarzustellen. Der CD High-Res Re-Master sorgt für die intensivere Wiedergabe vonCDs; mit einer ähnlichen Technologie werden Songs von USB oder Bluetooth erneutgemastert, um jede Feinheit herauszustellen. So kann der Audiofan seine