PLUG POWER-Anteilseigner werden heute regelrecht ins Tal der Tränen gestürzt. Schließlich muss die Aktie ein Minus von rund elf Prozent hinnehmen. Dadurch kosten die Papiere mittlerweile nur noch 26,92 EUR. Stehen wir damit nur vor dem endgültigen Absturz?

Aus technischer Sicht haben sich die Aussichten (deutlich) verschlechtert. Da heute ein weiteres Sicherheitsnetz durchtrennt wird. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bisher lag das Tief bei 27,44 EUR und wurde am 27,44X erreicht. Wir warten also gespannt auf die richtungsweise Entscheidung.

Anleger, die immer auf eine günstige Einstiesgelegenheit gewartet haben, sehen nun ihre Zeit gekommen. Schließlich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so günstig. Wer für PLUG POWER pessimistisch eingestellt ist, für den sind die heutigen Abschläge sicher Wasser auf die Mühlen.