Hyundai Motor geht Partnerschaft mit Forze Hydrogen Racing ein (FOTO)

Offenbach am Main (ots) -



- Niederländisches Studenten-Team entwickelt Wasserstoff-Rennwagen

- Technologie-Austausch mit Experten des Hyundai Motor Europe Technical Center

- Gemeinsame Arbeit zum Einsatz der Brennstoffzellen-Technologie im Rennsport



Hyundai Motor kündigt eine Partnerschaft mit Forze Hydrogen Racing an, einem

niederländischen Studenten-Team, das Brennstoffzellen-Elektro-Rennfahrzeuge

entwickelt, baut und einsetzt mit dem Ziel, die Wasserstoff-Elektromobilität

weiter zu fördern.





Nach dem Erfolg mit ihren ersten Wasserstoff-Rennfahrzeugen und den damiteinhergehenden überzeugenden Resultaten des Forze VIII bereitet dasStudenten-Team aus Delft (Niederlande) den Nachfolger Forze IX vor. Auf dieEntwicklungsphase in diesem Jahr folgen 2022 die zweite Finanzierungsrunde unddie Fertigstellung des Wasserstoff-Rennfahrzeugs. Die Messlatte liegt hoch: DerForze IX soll das weltweit schnellste Wasserstoff-Rennfahrzeug werden und demnachhaltigen, umweltfreundlichen Rennsport zum Durchbruch verhelfen.Der allradangetriebene Forze IX kann eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 300km/h erreichen und schafft den Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als 3Sekunden. Das Gewicht liegt bei 1.500 Kilogramm. Für den Antrieb sorgen zweiBrennstoffzellensysteme mit einer Gesamtleistung von 240 Kilowatt und einemAkkumulator mit einer maximalen Leistung von 600 Kilowatt.Hyundai sieht in der Zusammenarbeit mit Forze die Möglichkeit, die Grenzen derWasserstoff-Mobilität zu verschieben. Die Studenten des Forze Racing Teamsteilen ihre Leidenschaft mit den Ingenieuren vom Hyundai Motor Europe TechnicalCenter (HMETC) in Rüsselsheim, die ihnen mit ihrer Expertise und ihrer Erfahrungzur Seite stehen."Die Verbindung der führenden Position von Hyundai in derWasserstoff-Elektromobilität mit den Ambitionen von Forze in derWeiterentwicklung dieser Technologie auf Racing-Niveau bietet perfekteVoraussetzungen, um die Grenzen des Machbaren für die Entwicklung desemissionsfreien Rennsports zu verschieben und den nächsten Meilenstein zuerreichen.", sagt Tyrone Johnson, Head of Vehicle Development des Hyundai MotorEurope Technical Center.Das Forze Motorsport-Team besteht aus mehr als 60 Studenten der TechnischenUniversität Delft mit unterschiedlichen Hintergründen hinsichtlich ihrerAusbildung. Die Studenten arbeiten jeweils ein Jahr lang in Voll- oder Teilzeitbei Forze zusammen, um Erfahrungen in der Teamarbeit und im Bereich derBrennstoffzellen-Technologie zu sammeln.Hyundai Motor wiederum bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Forschung undEntwicklung von Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen (FCEV) mit ein. Seit der