Aktien New York Lage beruhigt sich wieder nach Schwächephase An den US-Börsen hat sich die Lage am Donnerstag nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase etwas beruhigt. Moderaten Gewinnen der Standardwerte standen Verluste an der Technologiebörse Nasdaq gegenüber, womit sich die Vorzeichen aus dem frühen …