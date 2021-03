Tommy Hilfiger ernennt Alegra O’Hare zur Global Chief Marketing Officer

Tommy Hilfiger, ein Unternehmen im Besitz der PVH Corp. [NYSE: PVH], gibt bekannt, dass Alegra O’Hare mit Wirkung zum 12. April 2021 zur Chief Marketing Officer von Tommy Hilfiger Global ernannt wurde. In dieser Funktion wird O'Hare innovative globale Marketingstrategien entwickeln und umsetzen, um TOMMY HILFIGER Kunden heutiger und künftiger Generationen anzusprechen und zu begeistern.

Alegra O’Hare, Chief Marketing Officer, Tommy Hilfiger Global (Photo: Business Wire)

„Die Ernennung von Alegra O'Hare ist für TOMMY HILFIGER ein entscheidender Schritt in dieser neuen Zeit“, so Avery Baker, President und Chief Brand Officer von Tommy Hilfiger Global. „Sie wird eine treibende Kraft sein und unsere neue Markenvision durch erstklassige kreative, digitale und Omnichannel-Marketingstrategien in die Realität umsetzen. Ihre tiefe Verbundenheit mit der Kultur und ihre profunde Erfahrung, die sie im Hinblick auf die Steigerung der Relevanz und das Wachstum im globalen Konsumgütergeschäft vorweisen kann, werden für das Unternehmen ein großer Gewinn sein. Ich freue mich sehr, dass Alegra O'Hare künftig Teil unseres Teams ist und eine führende Rolle bei der Entwicklung der nächsten Generation von Tommy-Fans spielen wird.“

„TOMMY HILFIGER ist seit jeher eine Marke, die ihrer Zeit voraus ist. Ich freue mich darauf, inmitten eines drastisch veränderten Konsumentenumfelds diesen neuen Weg gemeinsam mit dem Team anzutreten“, so O’Hare. „Gemeinsam werden wir uns diesen neuen Gegebenheiten stellen und uns darauf konzentrieren, für alle Verbraucher ansprechende, spannende Markenerlebnisse zu schaffen und unsere Position als erstklassiger Anbieter weiter auszubauen, indem wir kulturelle und kreative Grenzen überwinden.“

O'Hare kann mehr als 25 Jahre Erfahrung im Marketing vorweisen. Sie hat für globale Konsumgüter-Markenunternehmen wie adidas, Bang & Olufsen, Champion, Lee und Wrangler gearbeitet. Zuletzt war sie als Chief Marketing Officer bei GAP tätig. Dort leitete sie das globale Marketingteam, um die Verbraucher in allen Marken-Touchpoints, zu denen unter anderem die Kommunikation, der Einzelhandel, digitale Medien, Social Media und PR zählen, durch das Digital-First-Marketing und ein Omnichannel-Einzelhandelskonzept zu inspirieren. Davor leitete O'Hare das Marketing für die Marke adidas Originals. In dieser Funktion war sie für alle Markenkampagnen, für Kooperationen mit Partnern wie Pharrell Williams, Alexander Wang und Childish Gambino sowie für alle weltweiten Aktivitäten im Bereich der Marketingkommunikation verantwortlich.