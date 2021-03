WARSCHAU/PARIS (dpa-AFX) - Frankreich, Polen, Ungarn und vier weitere EU-Staaten machen sich in Brüssel für die Atomkraft stark. Diese dürfe nicht von der europäischen Klima- und Energiepolitik ausgeschlossen werden, schrieben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sechs Regierungschefs aus Mittel- und Osteuropa in einem Brief. Dieser wurde auf der Internetseite der polnischen Regierung veröffentlicht.

Die Grünen-Atomexpertin im Bundestag, Sylvia Kotting-Uhl, forderte mit Blick auf die Siebener-Gruppe, die Atomkraftbefürworter in der EU dürften sich nicht "auf Kosten der Sicherheit und eines tragfähigen Klimaschutzes" durchsetzen. "Die Bundesregierung muss jetzt endlich Engagement zeigen und mit gleichgesinnten Mitgliedstaaten in Brüssel den Ausschluss jeglicher Förderung für die Atomkraft einfordern", erklärte Kotting-Uhl.