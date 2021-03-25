Notice of Settlement of Derivative Suits
Nachrichtenquelle: globenewswire| 25.03.2021, 21:05 | 34 | 0 |
NEWTON, Mass., March 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --
IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF MASSACHUSETTS
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DAVID GIROUX, Derivatively on Behalf of ACER THERAPEUTICS, INC.,
Plaintiff,
v.
JASON AMELLO, STEVE ASELAGE, HUBERT BIRNER, JOHN M. DUNN, MICHELLE GRIFFIN, LUC MARENGERE, HARRY PALMIN, and CHRIS SCHELLING,
Defendants,
and
ACER THERAPEUTICS, INC.,
Nominal Defendant.
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Case No. 1:20-cv-10537
NOTICE TO CURRENT ACER THERAPEUTICS INC. STOCKHOLDERS
|TO:
|ALL CURRENT OWNERS OF ACER THERAPEUTICS INC. (“ACER” OR THE “COMPANY”) COMMON STOCK (TICKER SYMBOL: ACER) AS OF DECEMBER 29, 2020, WHO CONTINUE TO OWN SUCH SHARES (“CURRENT ACER STOCKHOLDERS”).
|PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY AND IN ITS ENTIRETY. THIS NOTICE RELATES TO A PROPOSED SETTLEMENT AND DISMISSAL OF STOCKHOLDER DERIVATIVE LITIGATION AND CONTAINS IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR RIGHTS.
|IF THE COURT APPROVES THE SETTLEMENT, YOU WILL BE FOREVER BARRED FROM CONTESTING THE APPROVAL OF THE PROPOSED SETTLEMENT AND FROM PURSUING RELEASED CLAIMS.
|THIS ACTION IS NOT A “CLASS ACTION.” THUS, THERE IS NO COMMON FUND UPON WHICH YOU CAN MAKE A CLAIM FOR A MONETARY PAYMENT.
PLEASE TAKE NOTICE that this action is being settled on the terms in a Stipulation and Agreement of Settlement, dated December 29, 2020 (the “Stipulation”). The purpose of this Notice is to inform you of:
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