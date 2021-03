DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA beschließt Aufstockung und Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms auf bis zu 1 Mio. eigene Aktien



25.03.2021 / 21:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Die persönlich haftende Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (die "Gesellschaft") (ISIN: DE000A288904 | WKN: A28890) hat unter Ausnutzung der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 15. Mai 2019 gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG heute beschlossen, das am 25. Februar 2021 bekanntgemachte und am 26. Februar 2021 begonnene Aktienrückkaufprogramm zu verlängern und aufzustocken.