Zahlungslösungsgesellschaft myPOS mit Hauptsitz in London erhält B2B Innovation Award im Rahmen der renommierten FinTech Breakthrough Awards

Die myPOS Glass-Anwendung versetzt Händler in die Lage, Karten und kontaktlose Geräte für Zahlungen auf allen Android Smartphones mit NFC-Lesegerät zu akzeptieren. myPOS Glass erfüllt alle Industriestandards und vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen und wurde von Visa- und Mastercard-Labors zertifiziert. Während der Transaktion speichert das Smartphone keinerlei Daten des Karteninhabers und das Produkt ist PCI DSS-zertifiziert.

„Es bedeutet eine großartige Anerkennung, im zweiten Jahr in Folge in die FinTech Breakthrough-Auswahl aufgenommen zu werden. Unsere Mission ist ein agiles Fintech-Unternehmen, um innovative und erschwingliche Geschäftslösungen bereitzustellen. Unsere Produkte ermöglichen es den Unternehmen, auch in Zeiten wirtschaftlichen Wandels und selbst in einer Pandemie flexibel zu bleiben. Dieser Award bedeutet auch einen großartigen Vertrauensbeweis unserer Kunden", so Christo Georgiev, Gründer von myPOS.