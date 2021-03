E.ON Vorstand gibt einen positiven Ausblick für 2021 - Dividende steigt

2020 ist das erste vollständige Geschäftsjahr für E.ON (DE000ENAG999) mit der neuen Konzernstruktur. Die Vergleichszahlen für 2019 sind daher nur eingeschränkt von Nutzen und man muss im Einzelfall jeweils prüfen, wo der Vergleich Sinn macht und wo …

2020 ist das erste vollständige Geschäftsjahr für E.ON (DE000ENAG999) mit der neuen Konzernstruktur. Die Vergleichszahlen für 2019 sind daher nur eingeschränkt von Nutzen und man muss im Einzelfall jeweils prüfen, wo der Vergleich Sinn macht und wo nicht. Der Abschluss des laufenden Jahres wird in dieser Hinsicht deutlich einfacher werden.Im Kern fokussiere ich mich auf das fortgeführte Geschäft und den operativen Cashflow. Insgesamt erreichte E.ON einen Umsatz von 60,9 Mrd. Euro nach 41,3 Mrd. Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) lag bei 6,9 Mrd. Euro nach 5,6 Mrd. Euro in 2019. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen der fortgeführten Aktivitäten lag in 2020 bei 2,9 Mrd. Euro im Vergleich zu 1,4 Mrd. Euro in 2019. Das Ergebnis der fortgeführten Aktivitäten nach Steuern und Zinsen lag bei 1,3 Mrd. Euro nach 0,7 Mrd. Euro in 2019. ...