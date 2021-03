iTeos gibt Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 sowie Unternehmensneuigkeiten bekannt Nachrichtenquelle: globenewswire | 25.03.2021, 21:47 | 34 | 0 | 0 25.03.2021, 21:47 | – Erste Daten aus Phase-1/2a-Studie von EOS-448 sollen auf der Jahreskonferenz der American Association for Cancer Research präsentiert werden. Das Unternehmen erörtert die Ergebnisse in einer Telefonkonferenz ab 8:00 Uhr am 12. April –

– Aktualisierte Einzelwirkstoffdaten von inupadenant (EOS-850) aus der Phase-1/2a-Studie und erste Daten zur Kombination mit Pembrolizumab werden später in 2021 erwartet – – Ein starker Kassenbestand von 336,3 Mio. US-Dollar ermöglicht es dem Unternehmen, klinische Programme schnell voranzubringen und weiterhin in die Entdeckungsforschung zu investieren, um die Pipeline zu erweitern – CAMBRIDGE, Mass. und GOSSELIES, Belgien, March 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Erforschung und Entwicklung einer neuen Generation von hoch differenzierten Immunonkologie-Therapeutika für Patienten leistet, gab heute die Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 sowie die jüngsten geschäftlichen Höhepunkte bekannt. „2020 schufen wir eine starke Grundlage, indem wir unser Führungsteam vergrößerten und im Juli an die Börse gingen. Dies hat unsere Barposition gefestigt, wodurch unsere klinischen Studien und unsere Geschäftstätigkeit bis in die zweite Hälfte von 2023 sichergestellt sind. Wir machen große Fortschritte bei den Phase-1/2a-Studien für unsere beiden klinischen Hauptkandidaten, inupadenant, unserem Adenosin-A 2A -Rezeptorantagonist, und EOS-448, unserem Anti-TIGIT-Antikörper. Wir freuen uns, erste Daten zu unserem TIGIT-Programm auf dem bevorstehenden AACR Annual Meeting im April präsentieren zu können. Später in diesem Jahr folgen aktualisierte Daten aus unseren Expansionskohorten für inupadenant", sagte Michel Detheux, PhD, President und Chief Executive Officer von iTeos. „Da wir uns der Erreichung mehrerer kurzfristiger klinischer Meilensteinen nähern, werden wir auch weiterhin unser profundes Wissen über die Mikroumgebung von Tumoren nutzen, um strenge präklinische Bewertungen durchzuführen und unsere Pipeline hoch differenzierter Immunonkologie-Therapeutika zu erweitern. Wir gehen zudem davon aus, dass wir bis zum Jahresende einen weiteren Produktkandidaten benennen werden."







