Kollateralschaden, Kommentar von Anna Sleegers zur Commerzbank

Frankfurt (ots) - Der Staat kann es offensichtlich nicht. Selbst wenn er sich

wie bei der Commerzbank mit der erforderlichen Expertise im Aufsichtsrat

vertreten lässt, ist er nicht der bessere Banker. Eigentlich noch nicht mal ein

mittelmäßiger. Gerade vermittelte die Commerzbank einigermaßen den Eindruck,

dass die Beteiligten wieder an einem Strang ziehen, da platzt mit dem Rücktritt

des gerade erst zum Aufsichtsrat bestellten Andreas Schmitz die nächste Bombe.



Nachdem gesundheitliche Gründe den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Jörg Vetter

vor nicht einmal zwei Wochen zum Rücktritt zwangen, ist damit ein zweiter Platz

im Kontrollgremium unbesetzt. Nicht zuletzt, weil nun völlig offen ist, wer

durch die Veranstaltung führen soll, stoppte die Commerzbank den ursprünglich am

Donnerstag geplanten Versand der Einladungen zur virtuellen Hauptversammlung.





Wie bei allen Themen, die bei der Commerzbank derzeit auf der Agenda stehen, hatauch bei der Benachrichtigung der Aktionäre die Zeit gedrängt. Der letztmöglicheTermin, zum ursprünglich geplanten Datum 5. Mai einzuladen, wäre der kommendeMontag. Bis dahin zumindest einen Nachrücker für den Aufsichtsrat finden zuwollen, ist vielleicht noch ein bisschen ambitionierter, als festzulegen, werdas Aktionärstreffen leiten soll, nachdem der dafür auserkorene Schmitzhingeschmissen hat. Insofern ist die Entscheidung, die Veranstaltung gleich zuverschieben, nachvollziehbar. Schleierhaft bleibt indes, wie es überhaupt zu demEklat kommen konnte. Am Finanzplatz wird kolportiert, dass sich der Bund alsGroßaktionär gegen die Wahl des früheren HSBC-Managers Schmitz zumAufsichtsratschef gestemmt hat. Bundesfinanzminister Olaf Scholz soll die Sorgeumgetrieben haben, dass die Opposition ihm im Wahlkampf einen Strick darausdrehen könnte. Das ist angesichts seiner Kanzlerkandidatur für die SPD einnaheliegender Gedanke - so naheliegend, dass sich nicht recht erschließt, warumScholz nicht bereits im Herbst sein Veto einlegte. Denn dass dieStaatsanwaltschaft gegen HSBC Deutschland wegen Cum-ex-Geschäften ermittelt, diegetätigt wurden, als Schmitz noch deren Vorstandschef war, ist seit 2016bekannt.Fast schon mutwillig schürt der Bund so den - angesichts des wiederhandlungsfähigen Vorstands und der verabschiedeten Strategie wahrscheinlichfalschen - Eindruck, dass die Commerzbank nach dem Horrorjahr 2020 in dienächste Führungskrise schlittert. Wer solche Großaktionäre hat, braucht keineLeerverkäufer.