Die Aktionäre von Basler sollen eine Dividende von 0,58 Euro je Aktie erhalten. Die Hauptversammlung muss dem Vorschlag am 19. Mai noch zustimmen. Im Vorjahr gab es eine Dividende von 0,26 Euro je Aktie.Die Ausschüttungsquote liegt bei 38 Prozent. Normalerweise will Basler 30 Prozent des Gewinns an die Investoren weitergeben. Da das Jahresergebnis 2020 aber unerwartet positiv ausgefallen ist, weicht man von dieser Vorgabe ab. ...