Seit heute notieren die Aktien von Friedrich Vorwerk an der Börse. Die Erstnotiz erfolgte am Morgen im Prime Standard in Frankfurt. Der erste Kurs lag bei 46,88 Euro. Im Tagesverlauf schwankte die Aktie zwischen 46,62 Euro und 48,00 Euro.Erstzeichner haben auf jeden Fall ein Plus verzeichnet. Der Ausgabepreis der Aktie lag bei 45,00 Euro. Am Abend ging das Papier mit 47,88 Euro aus dem Handel.Begleitet wurde der Börsengang ...