Relay Medical und Fio beginnen am Toronto Pearson Airport mit COVID-19-Schnelltests für Flugreisende in die USA

25. März 2021 - Relay Medical Corp. („Relay“ oder das „Unternehmen”) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) und Fio Corporation („Fio“) - gemeinsam die Fionet Rapid Response Group („FRR“) - geben bekannt, dass die Fionet-Plattform erfolgreich am internationalen Flughafen Toronto Pearson („Toronto Pearson“) eingeführt wurde und derzeit für COVID-19-Schnelltests an Passagieren eingesetzt wird, die in die USA reisen.

Über die Fionet-Plattform können Flugreisende in die USA ihren Schnelltest zwischen 72 und 2,5 Stunden vor Abflug über ihr persönliches Mobilgerät unter gtaa.fiona rapidresponse.com buchen. Nach der Ankunft am Toronto Pearson checken die Passagiere für ihren Termin ein, lassen sich testen, warten auf die Benachrichtigung per SMS oder E-Mail und können dann ihre Ergebnisse über die Fionet-Plattform abrufen. Die vollständigen Testanweisungen für in die USA abfliegende Passagiere finden Sie hier.

Toronto Pearson ist Kanadas größter und verkehrsreichster Flughafen, der im Jahr 2019 mehr 50 Mio. Passagiere abgefertigt hat und einer von nur vier Flughäfen ist, der internationale Flüge nach Kanada aufnimmt. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) innerhalb des Gesundheitsministeriums (HHS) erließen am 12. Januar 2021 eine Verfügung, die den Nachweis eines negativen COVID-19-Tests oder der Dokumentation der Genesung von COVID-19 für alle Flugreisende, die aus einem fremden Land in die USA einreisen, verlangt. Negative Ergebnisse des Testprogramms am Toronto Pearson, einschließlich COVID-19-Antigentests, sind für Reisen in die USA anerkannt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird der digitale Fionet-Workflow, die Tests und die Dateninfrastruktur am Flughafen Toronto Pearson eingesetzt, um die Durchführung von COVID-19-Tests für Passagiere und Mitarbeiter zu unterstützen. Das Testprogramm nutzt die Hochdurchsatz-Testlösung von Fionet, einschließlich mehrerer mobiler Point-of-Need-Geräte, die in Echtzeit mit Cloud-Datendiensten verbunden sind und große Volumina an Antigen-Schnelltests pro Stunde verarbeiten können und in der Lage sind, Testergebnisse innerhalb von 20 Minuten bereitzustellen.