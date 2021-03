Magenta Partners führt eine 6-Millionen-Dollar-Investitionsrunde für die Heimfitness-Plattform Motosumo an

COPENHAGEN, Dänemark, 26. März 2021 /PRNewswire/ -- Der in London ansässige KMU-Wachstumsinvestor Magenta Partners gab heute bekannt, dass er eine große Serie-A-Finanzierungsrunde für Motosumo geleitet hat, eine schnell wachsende Plattform für Indoor-Cycling zu Hause, die interaktive Live-Kurse von jedem Fahrrad aus anbietet. Magenta führte die Finanzierungsrunde mit der Beteiligung von bestehenden Investoren an.

Tom Matthews, geschäftsführender Gesellschafter von Magenta, sagt, dass ihre umfangreiche Evaluierung Motosumo als ein einzigartiges Angebot in einem überfüllten Markt identifiziert hat. „Unser Expertenteam hat in den letzten 18 Monaten zahlreiche Software- und Hardware-Plattformen im Bereich Connected Fitness begutachtet. Wir glauben, dass Motosumo ein herausragendes Angebot ist, das in der Lage ist, die Entwicklung auf dem Heimfitnessmarkt anzuführen. Es ist die einzige Plattform ihrer Art, die hardwareunabhängig ist, was erhebliche Wachstumschancen über Ländergrenzen hinweg eröffnet", so Matthews, dessen Team bei Magenta über einen umfangreichen Hintergrund im Fitnessbereich verfügt, einschließlich früherer Investitionen in LA Fitness, The Gym Group, Pure Gym und Viva Gym.

Motosumo, ein dänisches Fit-Tech-Unternehmen, das 2015 gegründet wurde, bietet ein weltweites Programm von Live-Indoor-Cycling-Kursen mit Weltklasse-Trainern. Die innovative Technologie von Motosumo bedeutet, dass Benutzer der Plattform von zu Hause aus beitreten können, mit jedem Fahrrad und einem Mobiltelefon oder Tablet. Selbst die einfachste Einrichtung kann angeschlossen werden, um eine vollständig interaktive Klasse zu genießen.

Mit Abonnements ab nur 12,99 $ pro Monat bietet Motosumo eine erschwingliche Alternative zu den vielen teuren Marktteilnehmern, bei denen die Verbraucher Geräte kaufen und wochenlang auf die Lieferung warten müssen, um loslegen zu können.

„Unmittelbarer Zugang, ein interaktives Erlebnis und eine globale Reichweite sind wichtige Faktoren für das Wachstum, und Motosumo hat alle drei", sagt Motosumo-Mitbegründer und CEO Kresten Juel Jensen. „Unsere Plattform funktioniert mit jedem Fahrrad, so dass der Benutzer nicht in neue Geräte investieren muss und sofort auf ein Workout zugreifen kann. Motosumo-Kurse beinhalten interaktive Spiele mit Live-Fitness-Metriken, und unsere Trainer interagieren mit den Teilnehmern in Echtzeit. Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit Magenta. Ihre Investition sowie ihre strategische Vision und Unterstützung werden dazu beitragen, unsere Erfahrung und unsere Expansion voranzutreiben."