Teclast Laptop-Familie erweitert sich um die neue Premium-Linie TBOLT

GUANGZHOU, China, 26. März 2021 /PRNewswire/ -- Der chinesische Unterhaltungselektronik-Hersteller Teclast ist bekannt für seine preisgünstigen Tablets und Laptops. Anfang des Monats kündigte das Unternehmen eine neue T.BOLT-Linie von Premium-Notebooks mit dem Slogan „ Beschleunigen. Inspirieren. Erkunden." an. Teclast hat nun mit dem Tbolt 10 DG seinen ersten Eintrag in die Serie vorgestellt. „Mit unserer Partnerschaft mit Intel tritt Teclast in eine aufregende neue Ära ein", sagt der CEO von Teclast, Mr. Sun.

In Sachen CPU kommt das Tbolt 10 DG mit Intel Core i7-10510U Prozessor. Der Prozessor verwendet einen 14-nm-Prozess, hat 4 Kerne und 8 Threads und kann bis auf 4,9 GHz turbo-geboostet werden. Dies ist das erste Mal, dass Teclast einen Core i7-Prozessor einsetzt, ein großer Schritt nach oben im Vergleich zu den früheren Modellen mit Intel Celeron-Prozessor mit geringer Leistung des Unternehmens.

Was die Verarbeitung und das Design betrifft, so kommt das Tbolt 10 DG mit einem 15,6 Zoll großen, nahezu rahmenlosen Display für immersives Gaming. Es hat ein dünnes Vollmetallgehäuse und wiegt nur 1,8 kg, was für ein 15-Zoll-Notebook wirklich leicht ist. Intern verfügt es über 2 Lüfter und 2 Heatpipes mit der von Teclast als Surround Intake Cooling bezeichneten Kühlung, die das Notebook unter Last kühl halten soll.

Das Tbolt 10 DG wurde auf der chinesischen Handelsplattform Pinduoduo vorgestellt und wird voraussichtlich im April bei Amazon, Aliexpress und Lazada erhältlich sein. Erfahren Sie mehr unter: https://www.teclast.com/en/zt/nb/TBOLT/10DG/

Informationen zu Teclast

Seit 1999 liefert Teclast Produkte, die Ihr Leben intelligenter machen. Werden Sie einer unserer 100 Millionen Nutzer.

