Interview mit Cardiol Therapeutics: Wie der Spezialist für Herzerkrankungen 2021 an der Nasdaq durchstarten will

Cardiol Therapeutics ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das potenziell tödlichen Entzündungsprozessen im Herzen den Kampf angesagt hat. Dabei setzt das Unternehmen auf den intensiv erforschten Wirkstoff Cannabidiol (CBD), dessen entzündungshemmende …

Cardiol Therapeutics ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das potenziell tödlichen Entzündungsprozessen im Herzen den Kampf angesagt hat. Dabei setzt das Unternehmen auf den intensiv erforschten Wirkstoff Cannabidiol (CBD), dessen entzündungshemmende Wirkung in einer Reihe von präklinischen Tests nachgewiesen wurde, die die Grundlage für die klinischen Programme der Phase II/III des Unternehmens bildeten. Das Unternehmen gewinnt den Wirkstoff synthetisch und erforscht derzeit verschiedene Anwendungsgebiete und Darreichungsformen für seine firmeneigene CBD-Formulierung CardiolRx. Mit der kommerziellen oralen CBD-Formulierung des Unternehmens, Cortalex, ist Cardiol bereits mit dem reinsten CBD-Öl der Welt auf dem Markt und erwartet, dass dieses Produkt großes Wachstum generieren wird. Cardiol Therapeutics bereitet sich nun auf die Notierung an der Nasdaq vor, was das Unternehmen in die Lage versetzen wird, mit den ganz großen Playern der Biotech-Branche zu konkurrieren. In diesem Interview spricht Präsident und CEO David Elsley über CBD als Wirkstoff, den Forschungsansatz von Cardiol Therapeutics, die Chancen der geplanten Nasdaq-Notierung für die Aktionäre und ganz neue Ideen rund um innovative Medikamente. Der Analyst Douglas W. Loe von Leede Jones Gable hat gestern in einer Ersteinschätzung die Aktie mit einem Kursziel von 12,50 CAD einem 'Speculative Buy' eingestuft.Lesen sie den Artikel hier weiter