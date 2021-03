Biden nennt Einschränkung des Wahlrechts durch Bundesstaaten 'krank'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Bemühungen mehrerer Bundesstaaten, das Abstimmen bei Wahlen schwieriger zu machen, als "krank" und "verachtenswert" bezeichnet. Die Vorhaben seien "unamerikanisch" und er werde alles in seiner Macht stehende tun, diese zu verhindern, sagte Biden bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. "Es ist krank. Es ist krank", sagte der Präsident. Biden sprach nur wenige Stunden bevor der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, am Donnerstagabend (Ortszeit) nach Abstimmungen im örtlichen Parlament eine restriktive Reform des Wahlrechts in Kraft gesetzt hatte.

Der Demokrat Biden hatte den traditionell republikanischen Bundesstaat Georgia im November bei sehr hoher Wahlbeteiligung nur mit einigen Tausend Stimmen Vorsprung gewonnen. Republikaner um den damaligen Präsidenten Donald Trump sprachen ohne Beweise von Wahlbetrug. Gerichte wiesen die Vorwürfe als grundlos zurück. Nach der Abstimmung - und zwei republikanischen Niederlagen bei Stichwahlen zum US-Senat wenige Wochen später - machten sich örtliche Republikaner dafür stark, das Wahlrecht zu verschärfen.