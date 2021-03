KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein Zeitung" zu Corona-Modellprojekten:

"Wenn Kommunen in großem Stil Schnelltests bestellen und Plätze vorhalten, könnte der Engpass bei diesem wichtigen Instrument der Corona-Eindämmung schneller überwunden werden als mit Direktiven von oben. Gleichzeitig müssten aber die Schulen bei den Tests vorrangig bedient werden. Wenn das Testen bald so selbstverständlich wird wie das Zähneputzen, ist ein Meilenstein in der Bekämpfung der gefährlichen Lungenkrankheit erreicht. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und nichts wäre schädlicher, als wenn die Modellregionen zum sorglosen Umgang mit dem Coronavirus einladen würden. Ein schmaler Grat, aber wagen sollte man es schon."/yyzz/DP/he