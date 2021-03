KORREKTUR/Umfrage Jeder Dritte für härtere Corona-Maßnahmen in Deutschland Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.03.2021, 05:36 | 46 | 0 | 0 26.03.2021, 05:36 | (In der Meldung vom 25. März wurde folgender Zahlendreher berichtigt: 31 Prozent halten die aktuellen Maßnahmen für gerade richtig, nicht 11 Prozent (3. Satz).) BERLIN (dpa-AFX) - Gut ein Drittel der Menschen in Deutschland ist einer Umfrage zufolge für härtere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. In einem ZDF-"Trendbarometer" der Forschungsgruppe Wahlen befürworteten 36 Prozent der Befragten rigidere Mittel, 26 Prozent halten die aktuellen Maßnahmen dagegen schon für übertrieben. 31 Prozent sagten, die Regeln seien gerade richtig. Die inzwischen wieder gekippte Osterruhe bezeichneten 54 Prozent als "nicht richtig", 41 Prozent stuften sie dagegen als "richtig" ein./nif/DP/zb





Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer