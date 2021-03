BioVaxys erweitert Portfolio an geistigem Eigentum

Die vorläufige Patentanmeldung für die haptenisierte Impfstoffplattform für virale Antigene des Unternehmens wurde im vergangenen Jahr beim Patentamt der Vereinigten Staaten („USPTO") eingereicht und jetzt in eine internationale PCT-Anmeldung umgewandelt, bei der es sich um einen Patentvertrag mit mehr als 150 Mitgliedsländern handelt. Der PCT ermöglicht es, in einer Vielzahl von Ländern gleichzeitig Patentschutz für eine Erfindung zu erlangen, indem eine einzige „internationale" Patentanmeldung eingereicht wird, anstatt mehrere nationale oder regionale Patentanmeldungen einzureichen.

Bei Entwicklungen im Zusammenhang mit BVX-0918A, seinem Impfstoff gegen Eierstockkrebs, ist BioVaxys mit seiner Patentanmeldung für die Plattform für bihaptenisierte Tumorantigene, die zuletzt 2019 als internationale PCT-Anmeldung eingereicht wurde, in die nationale Phase eingetreten. Die Erteilung von Patenten unterliegt weiterhin der Kontrolle der nationalen oder regionalen Patentämter in der so genannten „nationalen Phase". Nach der Einreichung als PCT kann der Inhaber einer Patentanmeldung damit beginnen, die Erteilung seiner Patente direkt vor den nationalen (oder regionalen) Patentämtern der einzelnen Länder zu verfolgen, in denen er sie erhalten möchte. Mit dem Eintritt in die nationale Phase strebt BioVaxys einen erweiterten Patentschutz an, der die wichtigsten Pharmamärkte der USA, der Europäischen Union (einschließlich Großbritannien und der Türkei), Australien, Kanada, China, Indien, Japan, Russland, Brasilien und Südkorea umfasst.