Tokio (ots/PRNewswire) - Das Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., und

DELiGHTWORKS Inc.) wird 2021 das 2D-Kampfspiel "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" für

die Konsolen PlayStation®4, Nintendo Switch(TM) und Xbox One veröffentlichen.



"MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" basiert auf der Welt von "Tsukihime -A piece of blue

glass moon-", der langen romantischen "Visual Novel" von TYPE-MOON, und soll

2021 erscheinen. Die Geschichte des Spiels stammt von Kinoko Nasu und beinhaltet

neue Charaktere von Takashi Takeuchi (beide TYPE-MOON). "MELTY BLOOD: TYPE

LUMINA" ist ein 2D-Kampfspiel, das es Spielern ermöglicht, die Fähigkeiten der

Figuren aus "Tsukihime -A piece of blue glass moon-" im Kampf zu nutzen. Die

2D-Charaktere kommen auch in animierten Kampfszenen zum Einsatz.







