---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung (PDF)



Dublin, Irland - 26. März 2020: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN) berichtet über die Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2020 (per 31. Dezember 2020):



Im Jahr 2020 erhielt Cosmo die europäische Zulassung für Methylene Blue MMX(R), bekam die FDA-Zulassung für BYFAVO(TM), setzte seine Equity-for-Product-Strategie weiter um und ist in die operative Gewinnzone zurückgekehrt. Das Unternehmen ist mit EUR 212.9 Mio. an Barmitteln und bedeutenden Kapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen sehr gut aufgestellt.



Finanzielle Eckwerte 2020



* Umsatz EUR 60.9 Mio. im Vergleich zu EUR 62.5 Mio. in 2019.

* Nettoaufwand EUR 54.0 Mio. im Vergleich zu EUR 74.8 Mio. in 2019 aufgrund der Umstrukturierung des Geschäfts.



* Betriebsgewinn von EUR 6.9 Mio. im Vergleich zu einem Betriebsverlust von EUR 12.3 Mio. in 2019.



* Verlust nach Steuern in Höhe von EUR 7,9 Mio., einschliesslich des Anteils am Verlust unseres assoziierten Unternehmens Cassiopea in Höhe von EUR 4.9 Mio., verglichen mit einem Verlust nach Steuern von EUR 24.5 Mio. in 2019.



* Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit von EUR 10.1 Mio. gegenüber einem Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit von EUR 17.6 Mio. in 2019.



* Barmittel und liquide Anlagen: EUR 212,9 Mio. im Vergleich zu EUR 268.2 Mio. in 2019, wovon EUR 45 Mio. der Veränderung auf unsere Investition in und das Darlehen an Acacia entfielen.



* Marktwert des Anteils von Cosmo an Cassiopea sowie der Beteiligungen, eigenen Aktien, Darlehen und liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2020: EUR 624.6 Mio.



* Eigenkapital EUR 400.1 Mio. (gegenüber EUR 393.7 Mio. zum 31. Dezember 2019).



Highlights 2020 - Produkte und Geschäftstätigkeit



* BYFAVO(TM) wurde im Rahmen eines Equity-for-Product-Deals an die Acacia Pharma Group (EURONEXT: ACPH) unterlizenziert und anschliessend von der FDA zugelassen. Cosmo besitzt nun 19,66% an Acacia und hat dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von EUR 25 Mio. gewährt.