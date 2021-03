AEVIS VICTORIA SA: Stabile Ergebnisse trotz Pandemie

Operativer Umsatz steigt um 0.7% und die EBITDAR-Marge erreicht 15.5%

Die Ergebnisse von AEVIS VICTORIA (AEVIS) im Geschäftsjahr 2020 waren geprägt von der COVID-19 Pandemie. Die verschiedenen Beteiligungen von AEVIS bestätigten ihre hohe Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit in einem schwierigen Umfeld, insbesondere in der Hotellerie und während des Lockdowns auch im Spitalbereich. Es resultierte ein solider operativer Umsatz von CHF 716.7 Millionen, 0.7% über dem Vorjahreswert (CHF 711.5 Millionen). Der Gesamtumsatz belief sich auf CHF 733.0 Millionen (2019: CHF 933.2 Millionen). Das Jahr 2019 beinhaltete den Verkauf der Beteiligungen an Infracore SA und GENERALE-BEAULIEU IMMOBILIERE SA für CHF 221.4 Millionen, während im Jahr 2020 keine Beteiligungen verkauft wurden. Das Betriebsergebnis betrug CHF 99.3 Millionen, was einer EBITDAR-Marge von 15.5% entspricht. Abschreibungen in Höhe von CHF 59.9 Millionen trugen zum Nettoverlust von CHF 30.9 Millionen bei. Die Kapitalbasis und Reserven wurden weiter gestärkt und der operative Cashflow von CHF 23.8 Millionen ist erfreulich. Die finanziellen Folgen der anhaltenden Gesundheitskrise können noch nicht vollumfänglich beziffert werden und der Verwaltungsrat von AEVIS VICTORIA hat beschlossen, den Aktionären für das Berichtsjahr keine ordentliche Dividendenzahlung vorzuschlagen.

Hochwertiges Beteiligungsportfolio

AEVIS VICTORIA hat im Geschäftsjahr 2020 gute Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Strategie gemacht. Die Kernbeteiligungen wurden gestärkt, das Portfolio insgesamt weiter fokussiert und optimiert. Wie gestern publiziert, erwarb Medical Properties Trust, Inc. 10% des Aktienkapitals von Swiss Medical Network zu einer Unternehmensbewertung von CHF 1.7 Milliarden, was die signifikante Wertschöpfung seit der Gründung des Netzwerks im Jahr 2002 bestätigt. Mit diesem Verkauf wird sich die Liquidität von AEVIS um rund CHF 145 Millionen erhöhen und die Transaktion markiert den Beginn eines gezielten Prozesses zur Optimierung und Ergänzung des Aktionärskreises von Swiss Medical Network mit strategischen Investoren. Im Hospitality-Bereich wurde das Portfolio durch die Konsolidierung der Seiler Hotels und des Hotels Schweizerhof in Zermatt sowie des InterContinental in Davos deutlich erweitert, während der Immobilienbereich durch die Integration der Liegenschaften der neu erworbenen Hotels und die Wiedereröffnung des La Réserve Eden au Lac in Zürich ebenfalls deutlich wuchs.