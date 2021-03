DriTac ist eine in der US-amerikanischen Bodenbelagsbranche anerkannte Marke, die vor allem bei Lösungen für das Verkleben von Holzfussböden einen ausgezeichneten Ruf geniesst. DriTac verfügt über langjährige Kunden- und Vertriebsbeziehungen in den gesamten USA, die das bestehende Netzwerk von Sika perfekt ergänzen und den Marktzugang sowie die Marktdurchdringung verbessern.

Sika hat die Geschäftssparte Bodenbelagsklebstoffe von DriTac übernommen, einem in den USA ansässigen Unternehmen mit einer besonders starken Marktposition im Bereich Verklebungen für Holzfussböden. Mit dem Erwerb baut Sika die Präsenz bei Bodenverlegern und Fachhändlern für Bodenbeläge weiter aus und beschleunigt die Expansion im Innenausbaumarkt in den USA. Das akquirierte Business erzielte 2020 einen Umsatz von CHF 20 Millionen.

SIKA ÜBERNIMMT GESCHÄFT FÜR BODENBELAGSKLEBSTOFFE IN DEN USA

Sikas Wachstumsplattform für den Gebäudeinnenausbau in den USA wird durch das grosse Cross-Selling-Potenzial für die weiteren ergänzenden Produkte von Sika gestärkt, darunter feuchtigkeitsabweisende Materialien, Oberflächenvorbereitungen und selbstnivellierende Untergrundmörtel sowie Produkte für die Fliesenverlegung. Die Produktpalette von DriTac, die Polyurethan, modifizierte Silikone und wasserbasierte Technologien umfasst, wertet die Systemlösungen von Sika für Bodenbelagsanwendungen weiter auf und gewährt ihren Kunden Zugang zu einem umfassenden Komplettangebot.

Christoph Ganz, Regionalleiter Americas: «Mit dieser Übernahme sichert sich Sika eine führende Position im US-amerikanischen Markt für Bodenbelagsklebstoffe mit Fokus auf Holzfussböden. Die Expansion im Bereich Gebäudeinnenausbau stellt für Sika eine wichtige Wachstumsinitiative dar, und wir sind gut aufgestellt, um unseren Kunden in diesem grossen und attraktiven Markt all unsere Technologien, einschliesslich der neu akquirierten Produktpalette, anzubieten. Wir heissen die neuen Mitarbeitenden im Sika Team herzlich willkommen und freuen uns darauf, unser Geschäft gemeinsam weiter auszubauen.»



