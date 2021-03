---------------------------------------------------------------------------

INDUS platziert erfolgreich Kapitalerhöhung



* Bruttoemissionserlös von 85,3 Mio. Euro



* Kapital für weitere Zukäufe in aktuell attraktivem M&A-Markt

* Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsbasis



Bergisch Gladbach, 26. März 2021 - Die INDUS Holding AG hat die am 25. März bekannt gegebene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen: Das Grundkapital der Gesellschaft erhöhte sich damit um rund 6,357 Mio. Euro auf rund 69,928 Mio. Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um knapp 10 Prozent. Die insgesamt 2.445.050 neuen Aktien wurden im Zuge eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert.



Der Platzierungspreis wurde auf 34,90 Euro je Aktie festgelegt. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf 85,3 Mio. Euro. Die neuen Aktien sind damit ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt. Sie wurden bei langfristig orientierten institutionellen Investoren, einschließlich deutschen Family Offices, platziert.



"Im aktuell günstigen M&A-Umfeld wollen wir handlungsfähig sein, um neue Hidden Champions zu erwerben", sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender von INDUS. "Aktuell sind wir mit mehreren Unternehmen in aussichtsreichen Gesprächen. Insbesondere in den in unserem Strategieprogramm PARKOUR definierten Zukunftsbranchen möchten wir weiter wachsen." Der Vorstand sieht besonderes Potential für Zukäufe in den Branchen Automatisierungs-, Mess- und Regeltechnik, Bautechnik, Technik für Infrastruktur und Logistik sowie Energie- und Umwelttechnik. Dr. Johannes Schmidt: "Die Kapitalerhöhung gibt uns den notwendigen Handlungsspielraum, um schon 2021 weitere Akquisitionen zu tätigen und gleichzeitig die stabilen Bilanzrelationen beizubehalten."



Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird in den nächsten Tagen gerechnet. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 31. März 2021 in die bestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse Düsseldorf einbezogen. Die Kapitalerhöhung wird begleitet durch den Sole Global Coordinator Commerzbank.