EUR/AUD Maybe yes, maybe no Gastautor: Ingmar Königshofen | 26.03.2021, 07:05

Den letzten markanten Tiefpunkt markierte das Paar EUR/AUD im August 2012 bei 1,16 AUD und vollzog anschließend einen Trendwechsel zur Oberseite. Innerhalb dessen konnte in der Spitze ein Wert von 1,98 AUD markiert werden, seit dem Corona-Crash ist das Paar jedoch wieder deutlich zurückgekommen und in den letzten Wochen auf seinen Aufwärtstrend aufgelaufen. In diesem Bereich kämpft der Wert seit gut zwei Monaten um eine Stabilisierung und womöglich noch anschließende Trendwende. Die Dochte auf der Unterseite stimmen zuversichtlich für ein derartiges Szenario, noch aber müssen bestimmte Triggermarken aktiviert werden, damit es zu einem regulären Kaufsignal kommen kann.

Steiniger Weg

Um als Anleger von einem regulären Kaufsignal bei EUR/AUF profitieren zu können, sollte erst noch ein Kursanstieg mindestens über die Marke von 1,5844 AUD abgewartet werden. Nur dies ließe die Wahrscheinlichkeit auf eine Erholungsbewegung zurück an ein Niveau von 1,6354 AUD merklich anwachsen und ein Long-Engagement beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ408V abschließen. Unterhalb eines Kursniveaus von 1,5253 AUD würde dagegen ein Verkaufssignal in Richtung der nächsten markanten Unterstützung bei 1,4950 AUD aufkommen können. Dies würde allerdings mit einem klaren Aufwärtstrendbruch einhergehen und auf längerfristige Sicht weitere Verluste nach sich ziehen.

EUR/AUD (Monatschart in AUD)
Tendenz:

(Quelle: www.tradesignalonline.com)







