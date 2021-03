Corporate News

NFON AG erhält 26 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung

- 1.505.555 neue Aktien erfolgreich bei institutionellen Anlegern platziert

- Bruttoemissionserlös von 26,3 Mio. Euro zur Wachstumsfinanzierung

- Investitionen insbesondere in Bereichen Produktentwicklung, Partnermanagement und Marketing geplant

München, 26. März 2021 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder die "Gesellschaft"), der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), hat bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) 1.505.555 Aktien zu einem Platzierungspreis von17,50 Euro je Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von 26.347.212,50 Euro entspricht. Die Aktien wurden Berenberg als transaktionsbegleitender Bank für Zwecke einer effizienten Durchführung der Platzierung von einem Ankeraktionär mittels eines Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt. Dieses wird nach Eintragung einer von der Gesellschaft beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 1.505.555 neue Aktien, was rund 10 % des aktuellen Grundkapitals entspricht, durch eine teilweise Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals zurückgeführt werden. Bezugsrechte der Aktionäre wurden dabei ausgeschlossen. Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Neuen Aktien sollen in das weitere Unternehmenswachstum, insbesondere in die Weiterentwicklung des Produktportfolios durch interne Entwicklungsprojekte oder Technologiebeteiligungen, den Ausbau des paneuropäischen Partnernetzwerks sowie Marketingaktivitäten investiert werden.