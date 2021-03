Deutsche Anleihen starten kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future verharrte zu Handelsbeginn auf 172,45 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,37 Prozent.

Meldungen über Bemühungen der Europäischen Union für mehr Tempo bei der Corona-Impfkampagne konnten die Kurse der Festverzinslichen am Morgen kaum belasten. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hielt sich die Risikobereitschaft der Anleger kurz vor dem Wochenende in Grenzen. Außerdem wurde auf die Entwicklung am US-Anleihemarkt verwiesen. Auch hier gab es in den vergangenen Handelstagen vergleichsweise wenig Kursbewegung.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus am deutschen Rentenmarkt rücken. Auf dem Programm steht das Ifo-Geschäftsklima für März, das für neue Impulse sorgen könnte./jkr/jha/