Die Geschäftsbereiche des US-amerikanischen Unterhaltungskonzerns Disney sind breit gestreut. Inhalte von klingenden Marken wie Pixar, Marvel, Star-Wars und National Geographic bilden die Basis des Streaming-Schwergewichts „Disney +“. Der Streaming Dienst ist erst im November 2019 an den Start gegangen und zählt mittlerweile per Februar 2021 rund 95 Millionen Abonnenten. Der Bereich Streaming konnte durch die Pandemie klar gewinnen, wohingegen die Sparten Vergnügungsparks und Kreuzfahrten schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Von den hier vor der Pandemie angestellten 100.000 Mitarbeitern werden in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 aber wieder 32 000 Mitarbeiter entlassen. Eigentlich könnte der Unterhaltungsriese gestärkt aus der Pandemie hervorgehen, wenn Disney + weiter wächst und die Sparten Vergnügungsparks und Kreuzfahrten nach der Impfkampange wieder zu alter Stärke hochlaufen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Disney konnte seit dem Abverkauf Mitte März 2020 permanent hinzugewinnen, wobei die Monate November und Dezember besonders große Sprünge nach oben verzeichneten und die Benchmark Dow Jones in dieser Periode klar übertroffen wurde. Der in dieser Zeitspanne gebildete Aufwärtstrend ist noch intakt. Bei der Überschneidung der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends und des Supportbereiches in Höhe 180,09 US-Dollar wurde das Abwärtsmomentum vorerst gestoppt und in Form eines one day reversals umgelenkt. Die nächsten Handelstage werden es zeigen, ob dieses bullische Szenario bestätigt wird. Aus heutiger Sicht ist eine Long Strategie in Form eines Call-Optionsschein das Mittel der Wahl.