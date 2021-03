Sah es gestern Mittag noch so aus, als würde der Deutsche Aktienindex in die von vielen erwartete Konjunktur eintreten, stehen zum heutigen Handelsstart schon wieder 14.700 Punkte auf der Anzeigetafel in Frankfurt.

Sah es gestern Mittag noch so aus, als würde der Deutsche Aktienindex in die von vielen erwartete Konjunktur eintreten, stehen zum heutigen Handelsstart schon wieder 14.700 Punkte auf der Anzeigetafel in Frankfurt.

Damit setzt sich der Aufwärtstrend des DAX zum Wochenschluss zunächst fort. Anleger dürften die steigenden Infektionszahlen in Deutschland solange ignorieren, wie gleichzeitig die Konjunkturdaten signalisieren, dass sich die Wirtschaft auch in der Pandemie weiter erholen kann. Am Mittwoch haben die Einkaufsmanagerindizes mehr als überzeugt, heute nun steht der ifo-Geschäftsklimaindex an. Auch hiervon versprechen sich die Anleger, dass die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen trotz dritter Infektionswelle und Notbremsen statt Lockerungen weiter grundsätzlich optimistisch bleibt.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Short Short Basispreis 15.701,59€ Hebel 14,37 Ask 9,48 Zum Produkt Long Long Basispreis 13.699,41€ Hebel 14,32 Ask 11,03 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.