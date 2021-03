BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding hat sich mit einer Kapitalerhöhung gut 85 Millionen Euro für Übernahmen besorgt. Knapp 2,45 Millionen Aktien seien an institutionellen Investoren mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens verkauft worden, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Bergisch Gladbach mit. Der Preis je Aktie habe 34,90 Euro betragen.

Auf der Handelsplattform Tradegate lag die Indus-Aktie am Freitagmorgen rund 2,2 Prozent im Minus im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs des Vortages, der bei 36,70 Euro lag. Bereits die Ankündigung hatte die Aktie auf Tradegate am Vorabend spürbar belastet.