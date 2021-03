Transcanna bringt an diesem Wochenende zwei der stärksten Cannabissorten auf den Markt

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 26. März 2021 – TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN: XETR: TH8) („TransCanna“ oder das „Unternehmen“) und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Lyfted Farms geben mit großer Freude die Markteinführung von zwei sehnlichst erwarteten neuen Produkten im kalifornischen San Diego an diesem Wochenende bekannt.

Die Firma Lyfted Farms, die in der Branche für ihre meisterhaften Anbaumethoden und ihre einzigartigen und kraftvollen exotischen Cannabisblütensorten bekannt sind, wird morgen Samstag, den 27. März 10.000 bestehenden und potenziellen Kunden auf dem Barona Raceway in der Nähe von San Diego zwei hochpotente neue Sorten präsentieren.

Die VICE TV-Promis „Donkmaster“ Sage Thomas und „Country C“ werden die Markteinführung direkt beim Publikum auf dem Raceway bewerben, wo eine limitierte Anzahl von Geschmacksproben vor Ort über einen lizenzierten Lieferservice zum Verkauf angeboten wird.

Die neuen THC-dominanten Sorten Carolina Cantaloupe und Heads Up Pro-Tree, die jeweils einen THC-Gehalt von 31 % und 25 % aufweisen, werden zu den potentesten THC-Sorten zählen, die 2021 auf den Markt kommen. Die entsprechenden Sorten sind Eigentum von Lyfted Farms und wurden bis dato noch nie von Kunden „verkostet“.

„Diese Art der direkten Kundenbindung und des Beziehungsmanagements ist zentrales Thema unserer Marketingstrategie und damit heben wir uns auch vom Mitbewerb ab“, meint Shaun Serpa, seines Zeichens Marketingleiter von Lyfted Farms. „Wir sind aktiv vor Ort und in direktem Kontakt mit unseren Kunden – genau dort, wo sie ihre Leidenschaft wie das Drag Racing ausleben und ihre Idole wie Donkmaster und Country C feiern. So können sie sich direkt davon überzeugen, dass wir‘s drauf haben.“

Donkmaster und Country C werden die Fans persönlich vor Ort begrüßen und die neuen Sorten am Sonntag, den 28. März in der COOKIES-Filiale in La Mesa im San Diego County promoten.

COOKIES ist mit mehr als 25 Geschäftslokalen in den Vereinigten Staaten eine der authentischsten und beliebtesten Cannabis-Lifestyle-Marken des Landes. Die Handelskette will ihre Präsenz im Einzelhandel im Jahr 2021 und in den Folgejahren massiv ausbauen.