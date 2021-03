DGAP-Ad-hoc: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX gibt vorläufige Zahlen 2020 bekannt - Innerer Wert des Portfolios bei 11,27 EUR/Aktie



26.03.2021 / 09:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 26. März 2021 - Mit einem Anstieg der Bilanzsumme auf 1.300 TEUR und einem Jahresfehlbetrag von 680 TEUR liegen die vorläufigen nach den Vorschriften des HGB ermittelten Zahlen der coinIX für das Geschäftsjahr 2020 im Rahmen der Erwartungen. Der Verlust beruht zum größten Teil auf dem Bitcoin-Diebstahl im Oktober 2020.



Um dem Markt eine bessere Einschätzung der Entwicklung des Portfolios zu ermöglichen, wird die Gesellschaft künftig den „inneren Wert" der Aktie regelmäßig ermitteln und unter



Per 25. März 2021 beträgt dieser Wert 11,27 EUR/Aktie. Dabei handelt es sich um die Summe aus den mit aktuellen Marktpreisen bewerteten Assets, die an einer Börse oder einem Handelsplatz gelistet sind zuzüglich der (ggf. um vorgenommene Abschreibungen reduzierten) Anschaffungskosten für die gehaltenen Beteiligungen und anderen Vermögensgegenstände, geteilt durch die Zahl der ausstehenden Aktien. Laufende Kosten werden nicht abgegrenzt.

