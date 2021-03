Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Amazon will 5000 neue Mitarbeiter in Deutschland einstellen Der US-Konzern Amazon will in diesem Jahr in Deutschland 5000 neue Mitarbeiter einstellen. Damit soll deren Zahl um über ein Fünftel steigen - von 23 000 auf 28 000, wie die deutsche Amazon-Gesellschaft am Freitag in München mitteilte. Gesucht …