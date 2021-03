BERLIN (dpa-AFX) - Im Konflikt um die nationale Umsetzung der EU-Agrarreform zeichnet sich eine Einigung ab. Wie aus Teilnehmerkreisen der seit Donnerstagabend in Berlin tagenden Sonder-Agrarministerkonferenz zu erfahren war, hat es in der Nacht eine Verständigung zu wichtigen Streitpunkten gegeben. In den Verhandlungen, die am Freitag noch bis zum Vormittag fortgesetzt werden sollen, würden noch die Detailfragen zu den entsprechenden Punkten geklärt, hieß es. Zuvor hatte Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) bereits am frühen Freitagmorgen getwittert, dass "Einigung in Sicht" sei. Ein AMK-Beschluss sei aber "noch nicht ganz" erreicht.

Parallel teilte auch der sächsische AMK-Vorsitzende Wolfram Günther (Grüne) über Twitter mit, dass nach der ersten Verhandlungsrunde die "Eckpunkte stehen".