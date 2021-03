coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX gibt vorläufige Zahlen für 2020 bekannt - Innerer Wert des Portfolios bei 11,27 EUR/Aktie

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Der Hamburger Blockchain-Investor coinIX blickt auf ein insgesamt sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Nachdem das Unternehmen im Herbst vergangenen Jahres vom Diebstahl eines großen Teils des seinerzeitigen Bitcoin-Bestands betroffen war, hat der Wertzuwachs des aus Beteiligungen und Beständen in Kryptowährungen bestehenden Portfolios den Verlust nicht nur ausgeglichen, sondern weit überkompensiert.Außerordentlich gut hat sich dabei die Investition in den GRT-Token des Projekts „The Graph" entwickelt. Die Position, die ursprünglich für 46.000 EUR erworben wurde, hat sich bereits per 31.12.2020 mehr als ver-125-facht und wies zum Bilanzstichtag einen Börsenwert von 5,8 Mio. EUR auf. Aber auch bei anderen Investments aus dem Kryptowäh-rungsportfolio konnten sehr erfreuliche Wertzuwächse verzeichnet werden.Mit einem Anstieg der Bilanzsumme auf 1.300 TEUR und einem Jahresfehlbetrag von 680 TEUR liegen die vorläufigen Zahlen im Rahmen der Erwartungen. Der Verlust erklärt sich dabei größtenteils aus dem Bitcoin-Diebstahl im Oktober 2020. Die Vorlage des testierten Jahresabschlusses 2020 ist für Anfang Mai 2021 vorgesehen. Die ordentliche Hauptversammlung wird im Sommer 2021 in virtueller Form stattfinden.Da in den HGB Abschluss Kursgewinne nur dann eingehen, wenn sie auch realisiert werden, berücksichtigt das ausgewiesene Jahresergebnis die erzielten Kursgewinne und Wertsteigerungen nur teilweise. Die nicht realisierten Wertzuwächse stellen entsprechend aus dem Jahresabschluss nicht ersichtliche stille Reserven dar.Um den Aktionären und der Öffentlichkeit künftig eine bessere Einschätzung der Entwicklung des Portfoliowerts zu ermöglichen, wird die Gesellschaft künftig den „inneren Wert" der Aktie regelmäßig ermitteln und auf der Website www.coinix.capital veröffentlichen. Bei dem inneren Wert handelt es sich um die Summe aus den mit aktuellen Marktpreisen bewerteten gelisteten Assets und den (ggf. um vorgenommene Abschreibungen reduzierten) Anschaffungskosten für die gehaltenen Beteiligungen und anderen Vermögensgegenstände, geteilt durch die Zahl der ausstehenden Aktien. Auch Steuern und Managementvergütung sind hierbei nicht berücksichtigt. Per 25. März 2021 beträgt dieser innere Wert 11,27 EUR/Aktie.