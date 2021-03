Die Wall Street gestern mit einer Achterbahnfahrt: vorbörslich zunächst (auf Future-Basis) nach oben, dann ein Abverkauf, dann eine Rally

Die Wall Street gestern mit einer Achterbahnfahrt: vorbörslich zunächst (auf Future-Basis) nach oben, dann ein Abverkauf, dann eine Rally. So etwa der Nebenwerte-Index Russell 2000: vürbörslich zunächst +1%, dann -1,5%, um dann doch mit 2,5% im Plus zu enden. Aber die äussere Stärkte verdeckt die innere Schwäche: viele Indikatoren zeigen, dass die gestrige Rally auf schwachen Beinen steht. Aber heute ist Freitag - der Wochentag, an dem normalerweise der VIX nach unten geprügelt wird (meist gleichbeudetend mit steigenden Aktienmärkten an der Wall Street). Nach wie vor gilt: das nahende Quartalssende sorgt für hohe Volatilität - und das dürfte heute weiter gehen. Besonders für die US-Tech-Werte gilt: die Kuh ist noch nicht vom Eis..

