^ DGAP-News: Carsten Schmider Media Relations Publishing / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion Eat Beyond Global Holdings Inc. teilt 200 Millionen US-Dollar-Finanzierung seines Portfoliounternehmens Eat Just mit!

Eat Beyond Global Holdings Inc. teilt 200 Millionen US-Dollar-Finanzierung seines Portfoliounternehmens Eat Just mit!

---------------------------------------------------------------------------

Eat Beyond Global Holdings Inc. teilt 200 Millionen US-Dollar-Finanzierung seines Portfoliounternehmens Eat Just mit!



Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) gibt bekannt, dass sein Portfoliounternehmen Eat Just soeben eine neue Finanzierungsrunde mit Finanzierungsmitteln in Höhe von 200 Mio US-Dollar abgeschlossen hat. Eat Just hat seit seiner Gründung im Jahr 2011 mehr als 650 Millionen Dollar aufgebracht und hat eine Bewertung von mehr als 1 Milliarde Dollar erreicht.



Eat Just nutzt bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien für das Erschaffen gesunder und nachhaltiger Nahrungsmittel. Die fachliche Kompetenz des Unternehmens reicht von der Funktionalisierung von Pflanzenproteinen bis hin zur Kultivierung von Tierzellen und wird von einem erstklassigen Team mit Wissenschaftlern und Köchen aus mehr als einem Dutzend verschiedener Forschungsbereiche getragen. Die Produkte von Eat Just sind in mehr als 20.000 Einzelhandelsfilialen und an 1000 Foodservice-Standorten erhältlich.



Angeführt wurde die Finanzierungsrunde für die 200 Mio US-Dollar von dem Staatsfonds Qatar Investment Authoritym (QIA), flankiert von der privaten Investmentfirma Charlesbank Capital Partners und von Vulcan Capital, dem Investitionsarm von Microsoft-Mitbegründer und Philanthrop Paul G. Allen.

Mit diesen Finanzmitteln sollen der Forschungs- und Entwicklungsbereich des Unternehmens gefördert, die kommerzielle Produktion verbessert und die Präsenz der Marke Eat Just auf internationaler Ebene gestärkt werden. Eat Just hat erst vor kurzem Partnerschaften mit einer führenden Schnellrestaurantkette in China und mit Peet's Coffee in den Vereinigten Staaten geschlossen, um über diese Firmen sein Produkt JUST Egg anzubieten.

In Kanada ist JUST Egg in mehr als 1000 Läden erhältlich, die sich unter anderem im Besitz bedeutender Einzelhandelsunternehmen befinden, und plant die Expansion in den Foodservice mit Restaurantketten wie beispielsweise Copper Branch, einer kanadischen Kette die ausschließlich pflanzlich basierte Speisen anbietet. Bis heute hat Eat Just das pflanzliche Äquivalent von 100 Millionen Eiern verkauft.